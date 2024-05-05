السلطات التركية تنفي تقارير عن تعرض سائح سعودي لاعتداء في إسطنبول

نفت السلطات التركية ما تم تدواله من ادعاءات على مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض سائح سعودي لحادثة ضرب وسرقة في منطقة الفاتح بإسطنبول.

وتداولت حسابات على موقع "إكس" مشاهد يظهر فيها شخص تعرض لاعتداء أثناء سيره على الرصيف في منطقة الفاتح وسقوطه أرضا، وسرقة أغراضه.

وزعمت بعض الحسابات أن الشخص الذي تعرض للضرب والسرقة "سائح سعودي".

وعقب الضجة التي أثيرت على مواقع التواصل، نفى مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن يكون الشخص المعتدى عليه سائحا سعوديا كما زعمت بعض الحسابات، بخصوص الواقعة التي يعود تاريخها إلى 25 مارس 2024.

وقال مركز مكافحة التضليل في بيان، إن "المزاعم التي تقوم أبواق الدعاية الإسرائيلية بنشرها بهدف تضليل الرأي العام العربي من قبيل أن الشخص الذي تعرض للاعتداء والسرقة بمنطقة الفاتح بإسطنبول تبين أنه سائح سعودي أو سائح عربي" هي "ادعاءات باطلة وغير صحيحة".

وذكرت السلطات أنه "عقب انتشار المشاهد تبين أن التحريات الأمنية أظهرت وقوع حادثة الاعتداء والسرقة بتاريخ 25.03.2024 في أحد شوارع محلة كمال باشا بمنطقة الفاتح"، موضحة أنه "تم القبض على شخصين ضالعين في الاعتداء، واستمرار البحث عن آخر".

كما لفتت إلى استعادة المبلغ المسروق الذي كان بحوزة الشخصين الذين تم القبض عليهما، وتسليمه إلى أصحابه.

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المصدر: RT + "الأناضول"