سيناتور أمريكي: ترامب سيختار نائبا له خلال 60 يوما

توقع السيناتور الجمهوري الأمريكي تيم سكوت أن يختار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرشحا لمنصب نائب الرئيس الأمريكي خلال شهرين.

وأعرب السيناتور في محادثة مع شبكة "إن بي سي" عن ثقته في أن ترامب سيختار الشخص الذي سيساعد الولايات المتحدة على "الاتحاد والتعافي".

وحول الجدول الزمني لاختيار نائب الرئيس المحتمل، قال سكوت: "في الستين يوما القادمة أو نحو ذلك".

وأفادت صحيفة "فايننشال تايمز" أمس بأن فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية سوف يمثل نهاية الهيمنة الغربية على الساحة العالمية، ويجب على أوروبا أن تكون مستعدة لذلك.

المصدر: RT