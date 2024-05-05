إيران تعلن موعد بدء صب الخرسانة في "جزيرة نووية" جديدة

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي اليوم الأحد، أن إيران تخطط للبدء في بناء "الجزيرة النووية" لمحطة "كارون" للطاقة النووية، في الخريف المقبل.

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وقال إسلامي، حسبما نقلت عنه القناة الرسمية للحكومة الإيرانية على منصة "تلغلرام": "بعون الله، سيتم هذا العام تنفيذ أول صب خرسانة لـ"الجزيرة النووية" لمحطة "كارون" للطاقة النووية.. آمل أن (يحدث هذا) في الخريف (المقبل)".

وأوضح المسؤول أن صب الخرسانة في أساس "الجزيرة النووية" يعني "البدء الكامل في البناء ليس فقط لمبنى المفاعل، ولكن أيضا لوحدة الطاقة بأكملها في المحطة".

و"الجزيرة النووية" عبارة عن مجمع من المباني والمنشآت التي تضمن تشغيل المفاعل النووي في محطة الطاقة الذرية.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن إسلامي بدء الأعمال التنفيذية لإنشاء محطة "كارون" للطاقة الكهروذرية بمحافظة خوزستان بقدرة 300 ميغاواط وإبرام عقود لصنع المعدات محليا.

وفي الوقت الحالي لا تمتلك إيران سوى محطة كهروذرية واحدة هي محطة "بوشهر" التي يجري بناؤها بمساعدة روسيا.

وتم ربط الوحدة الأولى من محطة "بوشهر" بنظام الطاقة الوطني الإيراني في سبتمبر 2011، بينما انطلق بناء الوحدة رقم 2 رسميا في خريف عام 2019، كما تم إبرام عقد لإنشاء وحدة الطاقة الثالثة.

ومن المخطط اكتمال مشروع بناء الوحدتين رقم 2 ورقم 3 من محطة "بوشهر" في غضون 10 سنوات.

المصدر: "نوفوستي"