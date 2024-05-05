الشرطة الإسرائيلية تعتقل أحد حراس القنصل اليوناني أثناء مراسم انبثاق النار المقدسة (فيديو)

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أمس السبت، أحد حراس القنصل اليوناني أثناء مراسم انبثاق النار المقدسة في القدس.

وحدث ذلك في كنيسة القيامة أمام أعين الوفد اليوناني ونائب وزير خارجية البلاد بالإضافة إلى مئات الناس.

وبعد تدخل وزارة الخارجية اليونانية، أطلق سراح حارس القنصل العام دون الكشف عن أسباب إلقاء القبض عليه.

في وقت سابق من يوم السبت فاض النور المقدس عشية عيد الفصح في كنيسة صغيرة في وسط كنيسة قيامة المسيح (كنيسة القيامة).

وتوجه الوفد الروسي إلى موسكو، ونقل النار المقدسة إلى صلاة العيد في كاتدرائية المسيح المخلص وكاتدرائية عيد الغطاس في يلوخوفسكي وكنيسة القديس القديس غيورغي على تل بوكلونايا وبعض الكنائس الأخرى في العاصمة.

المصدر: RT