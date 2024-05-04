مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في إطلاق نار بحفل في مدينة نيويورك الأمريكية

أفادت قناة NBC New York التلفزيونية بمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين جراء إطلاق للنار خلال حفل لأم حامل في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة.

وقالت القناة إنه تم نقل رجل يبلغ من العمر 24 عاما مصابا بطلق ناري في الصدر إلى مستشفى جامايكا، ولكن لم يستطع الأطباء إنقاذه.

وأضافت أنه تم نقل ثلاثة مصابين بطلقات نارية إلى مستشفى قريب.

وتواصل الشرطة البحث عن مطلق النار. ولم تقدم أي معلومات حول الأسباب التي دفعته إلى إطلاق النار.

المصدر: RT