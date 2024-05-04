مخربون يحاولون تعطيل فعالية لإحياء ذكرى أبطال الحرب العالمية الثانية في نيويورك الأمريكية

أفادت وكالة "نوفوستي" بأن مجموعة من المخربين يحملون لافتات مناهضة لروسيا وأعلام أوكرانيا حاولوا تعطيل فعالية لإحياء ذكرى أبطال الحرب العالمية الثانية في مدينة نيويورك الأمريكية.

وعبر الموكب الذي نظمته منظمة الشباب الروسي الأمريكي، جسر بروكلين ووضعوا الزهور على نصب الحرب التذكاري بروكلين تخليدا لذكرى عيد النصر.

ولكن مجموعة من المستفزين يحملون لافتات مناهضة لروسيا ومؤيدة لأوكرانيا أعاقوا تحرك الموكب على طول الطريق.

كما أكد رئيس منظمة "الشباب الروسي الأمريكي" إيغور كوتشان أنه كانت هناك محاولات لعرقلة الحدث مسبقا.

وأضاف: "كتب النشطاء المؤيدون لأوكرانيا إلى مكتب عمدة نيويورك، واتهمونا باستخدام هذا الحدث لأغراض سياسية".

وتابع: "لقد حاولوا تعطيل الفعالية، وأرادوا إلغاء تصريحنا".

وشدد على أن الغرض من هذا العمل هو تكريم ذكرى أبطال العائلات حتى يتم تقدير دور أبطال الاتحاد السوفيتي حتى يومنا هذا.

المصدر: نوفوستي