فوز عمدة لندن صادق خان بولاية ثالثة

فاز عمدة لندن العمالي صادق خان السبت بولاية ثالثة، متفوقا بفارق كبير على منافسته المحافظة سوزان هول، بعد إعلان كل مناطق العاصمة نتائجها في الانتخابات المحلية.

وحصل السياسي البالغ من العمر 53 عاما على 43.7% من الأصوات (1088225 صوتا)، وحصلت ممثلة حزب المحافظين الحاكم سوزان هول على دعم 32.6% (811518) من سكان لندن الذين صوتوا.

وأصبح خان (53 عاما)، وهو ابن مهاجرين باكستانيَين وأول عمدة مسلم لعاصمة غربية، أول زعيم للندن يحصل على ثلاث ولايات منذ إنشاء هذا المنصب في العام 2000.

المصدر: وكالات