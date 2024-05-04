وزير الخارجية الهندي يرفض كلام بايدن عن الدول "الكارهة للأجانب"

رفض وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار، كلام الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وصف الهند بأنها إحدى الدول "الكارهة للأجانب" وصنفها ضمن الدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية.

وخلال حديثه على طاولة مستديرة نظمتها صحيفة إيكونوميك تايمز، قال الوزير: "قبل كل شيء، أود القول إن اقتصادنا ليس في أزمة. لقد كانت الهند دائما دولة فريدة جدا. خلال كل تاريخ العالم كان مجتمعنا منفتحا للغاية. يأتي إلى الهند مختلف الناس من مجتمعات مختلفة".

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وأشار الوزير إلى أن حكومة بلاده الحالية برئاسة ناريندرا مودي، تسهل مثل هذا الاستقبال والزيارات.

وأضاف "لهذا السبب لدينا قانون تعديل المواطنة، الذي يهدف إلى فتح الأبواب للأشخاص الذين يواجهون مشاكل... أعتقد أننا يجب أن نكون منفتحين أمام الأشخاص الذين يحتاجون إلى القدوم إلى الهند، والذين لديهم الحق في القدوم إلى الهند".

وبموجب تعديلات البرلمان الهندي على قانون الجنسية، سيتمكن اللاجئون غير المسلمين من الدول المجاورة - أفغانستان وباكستان وبنغلاديش، من الحصول على الجنسية الهندية من خلال إجراء مبسط إذا واجهوا الاضطهاد في وطنهم. وأثار القانون استياء المسلمين الهنود، الذين يعتقدون أن التعديلات تنتهك الدستور لأنها تضطهد بعض المواطنين على أسس دينية، في دولة تعتبر نفسها علمانية رسميا.

كما أعرب سكان الولايات الشمالية الشرقية في الهند، عن غضبهم، خوفا من أن يتمكن ملايين الأشخاص من بنغلاديش الآن من الاستقرار بشكل قانوني في مناطقهم.

في بداية مايو، تطرق الرئيس الأميركي جو بايدن، في كلمة ألقاها خلال فعالية انتخابية في واشنطن، إلى قضايا سياسة الهجرة الأمريكية، ووجه اتهاما لا يستند إلى أي أساس، لروسيا والصين واليابان والهند بكراهية الأجانب، وزعم أن الموقف المتشدد في هذا المجال منع ازدهار هذه البلدان.

المصدر: نوفوستي