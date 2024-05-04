السلطات المكسيكية تعثر على 3 جثث خلال البحث عن سياح مفقودين

عثرت السلطات المكسيكية على 3 جثث في ولاية باها كاليفورنيا أثناء عمليات البحث عن أستراليين وأمريكي فقد أثرهم خلال رحلة لركوب الأمواج بمنطقة تشهد أعمال عنف مرتبطة بالجريمة المنظمة.

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وأكد مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي "إف بي آي" في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية "العثور على ثلاثة أشخاص متوفين في سانتو توماس بباها كاليفورنيا"، وأفادت "فرانس برس" أن فرق البحث سحبت ثلاث جثث غمرها الطين من حفرة في منحدر مطل على المحيط الهادئ.

وفقد أثر الشقيقين الأستراليين جايك وكالوم روبنسون وصديقهما الأمريكي جاك كارتر منذ 27 أبريل. وكان الثلاثة يمضون إجازة قرب مدينة إنسينادا الساحلية في ولاية باها كاليفورنيا بشمال غربي المكسيك.

وأفادت السلطات المحلية بأن عناصر من القوات البحرية ومكتب المدعي العام قاموا بعمليات بحث في المنطقة غداة تأكيد سلطات باها كاليفورنيا استجواب ثلاثة مكسيكيين على صلة باختفاء الأجانب الثلاثة.

وتعرف باها كاليفورنيا بشواطئها الجذابة لكنها أيضا من أخطر ولايات المكسيك نظرا لانتشار أعمال العنف المرتبطة بالعصابات والجريمة المنظمة.

وأدت دوامة العنف الدامي التي تعرفها المكسيك الى مقتل أكثر من 450 ألف شخص وفقدان أكثر من 100 ألف مذ أطلقت الحكومة الفدرالية حملة مثيرة للجدل لمكافحة المخدرات في العام 2006.

المصدر: أ ف ب