الاتحاد الأوربي يدين "بشدة" اعتداء مستوطنين على قافلة أردنية تحمل مساعدات لغزة

أدان مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل بـ"شدة" هجوم مستوطنين إسرائيليين، على القافلة الأردنية التي تحمل مساعدات إلى قطاع غزة وأعرب عن "تضامنه مع الأردن".

وقال بوريل في منشور على منصة "إكس": "من المؤسف أن الناس الذين لا يفتقرون إلى شيء يمنعون وصول الغذاء إلى المحتاجين".

وأضاف: "يجب على إسرائيل أن تضمن التوصيل الآمن للمساعدات".

I strongly condemn attack by settlers on Jordanian convoy bringing aid to #Gaza and express solidarity with Jordan.



It is despicable that people who lack nothing stop food reaching those in need.



Israel must ensure safe delivery of aid. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 3, 2024

وكانت وزارة الخارجية الأردنية، أدانت بأشد العبارات، اعتداء مستوطنين إسرائيليين قبل أيام على قافلتي مساعدات أردنية تحملان الغذاء والطحين ومساعدات إنسانية أخرى إلى قطاع غزة.

ونظمت قافلتي المساعدات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع (تكية أم علي، وبرنامج الأغذية العالمي "WFP"، ومنظمة "Human Appeal" ومقرها بريطانيا، ومنظمة "الإمداد الخيرية" ومقرها جنوب إفريقيا، ومنظمة "IMC" ومقرها الولايات المتحدة، وتعرضتا، فجر الأربعاء، الأول من مايو، إلى اعتداء من مستوطنين على طريقهما نحو معبر بيت حانون (إيريز) ومعبر كرم أبو سالم، وإلقاء بعض من حمولتهما في الشوارع ما سبب أضرارا مادية للشاحنات، ورغم ذلك تابعت القافلتان مهمتهما، ووصلتا وجهتيهما بعد الاعتداء.

المصدر: RT