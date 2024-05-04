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بلينكن: "العقبة الوحيدة" بين سكان غزة ووقف إطلاق النار هي "حماس"

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بلينكن:
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن "حركة حماس هي العقبة الوحيدة بين سكان غزة ووقف إطلاق النار مع إسرائيل".

وأضاف بلينكن في منتدى "سيدونا" الذي ينظمه معهد ماكين في ولاية أريزونا: "نحن ننتظر لنرى ما إذا كان بإمكانهم فعلا الإجابة بنعم بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن".

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وتابع: "الواقع في هذه اللحظة أن العقبة الوحيدة بين شعب غزة ووقف إطلاق النار هي حماس".

وكرر وزير الخارجية الأمريكي تحذيراته من هجوم إسرائيلي كبير على مدينة رفح المكتظة في غزة، قائلا إن إسرائيل لم تقدم خطة لحماية المدنيين.

وأوضح بلينكن: "في غياب مثل هذه الخطة، لا يمكننا دعم عملية عسكرية كبيرة في رفح لأن الضرر الذي ستحدثه يتجاوز حدود المقبول".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه من الممكن تأجيل اجتياح مدينة رفح بجنوب قطاع غزة في حال التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة "حماس".

هذا وأعلنت حركة "حماس" أمس الجمعة، أنها تسلمت رد إسرائيل الرسمي على موقف الحركة الذي سلم للوسيطين المصري والقطري في الثالث عشر من أبريل، بخصوص صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

 

 

 

المصدر: ا ف ب

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