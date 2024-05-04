انجراف التربة نتيجة الأمطار الغزيرة في هايتي يودي بحياة 12 شخصا (فيديو)

تسببت الأمطار الغزيرة في شمال هايتي والتي استمرت لعدة أيام في انجراف بالتربة أودى بحياة 12 شخصا على الأقل، حسبما ذكرت صحيفة "لو نوفليست" المحلية.

وكتبت الصحيفة نقلا عن السلطات المحلية: "توفي أحد عشر شخصا في لابوري الضاحية الجنوبية لكاب هايتيان، حيث انهار منزل تحت الأمطار الغزيرة التي كانت تتدفق على المدينة لعدة أيام، ودمر المبنى المنهار منزلين آخرين تحته، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا".

Paramilitary gangs, no infrastructure, streets flooded with raw sewage and garbage, this is the legacy of 10 years of kleptocratic rule by the US-installed PHTK party and their allies in #Haiti. pic.twitter.com/xGcWw2eyiX — HaitiInfoProj (@HaitiInfoProj) May 3, 2024

وتوفي شخص آخر نتيجة انهيار أرضي آخر حدث في منطقة قريبة.

وتقوم فرق الإنقاذ ورجال الإطفاء، فضلا عن المتطوعين المحليين، بإزالة الأنقاض بحثا عن الضحايا.

المصدر: نوفوستي