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مستشار سابق في البنتاغون يحدد أهم أولويات الأمريكيين

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مستشار سابق في البنتاغون يحدد أهم أولويات الأمريكيين
Sputnik
مشاة في شارع برودواي في نيويورك - صورة أرشيفية
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قال المستشار السابق في البنتاغون دوغلاس ماكغريغور إن السياسة الخارجية والدفاع ليست من أولويات المواطنين الأمريكيين العاديين، مشيرا إلى أن إغلاق الحدود يمثل أهم الأولويات لديهم.

وكتب ماكغريغور في حسابه على "منصة X": "إذا سألتم المواطن الأمريكي العادي ماهي أهم أولوياته، فإن السياسة الخارجية والدفاعية تأتي في أسفل القائمة، ولطالما كانت كذلك".

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وأضاف: "إن إغلاق الحدود هي الأولوية الأهم بالنسبة للأمريكيين العاديين، واستعادة سيادة القانون هي أولويتهم الثانية".

وكان ماكغريغور قد قال في وقت سابق إن واشنطن ليست مستعدة لحرب عالمية، مشيرا إلى أنها تبذل جهودا كبيرة لخلق الوهم بأن الولايات المتحدة لا تزال قوة عظمى، لكن مشاكلها الداخلية تشير إلى الابتعاد عن الأسس التي بنيت عليها هذه الدولة، هو ما يدمر البلد من الداخل.

ونوه ماكغريغور إلى أن واشنطن أنفقت 14 تريليون دولار على مدار العشرين عاما الماضية على تدخلات عسكرية لا معنى لها في بلدان أخرى كان محكوما عليها بالفشل.

ودعا الولايات المتحدة إلى وقف غزو الدول الأجنبية لتوسيع نفوذها السياسي.

المصدر: نوفوستي

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