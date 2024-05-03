الخزانة الأمريكية تشطب شركة طيران "Emperor Aviation" من قائمة العقوبات المفروضة ضد روسيا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات عن شركة "Emperor Aviation" للطيران التجاري "المرتبطة" بحسب واشنطن بابنة السيناتور الروسي سليمان كريموف.

وجاء في نص الوثيقة المنشورة على الموقع الإلكتروني لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه تمت إزالة العقوبات عن شركة "Emperor Aviation" للطيران، والتي "ترتبط" وفقا للخزانة الأمريكية، بغولنارا كاريموفا، ابنة السيناتور الروسي سليمان كريموف.

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كما تم بالإضافة إلى ذلك رفع العقوبات عن سبع طائرات مرتبطة بهذه الشركة.

يذكر أن الولايات المتحدة أدرجت شركة "Emperor Aviation" وطائرات رجال الأعمال المرتبطة بها في قائمة العقوبات الأمريكية ضد روسيا في نوفمبر 2022، وسمحت بإجراء المعاملات "التي يتم تنفيذها في المسار العادي معها، والضرورية لتوفير أو تصدير أو إعادة تصدير السلع أو التكنولوجيا أو الخدمات لضمان الأمن للطيران المدني".

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، لدى شركة الطيران مكاتب في موسكو ومالطا.

ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف، سعيا إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، على أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.

المصدر: تاس