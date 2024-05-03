ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن واشنطن تتوقع أن تواصل القوات المسلحة الروسية تحقيق تقدم في أوكرانيا قبل يوم عيد النصر.

وجاء في منشور الصحيفة: "وفقا لتقييم عسكري أمريكي سري هذا الأسبوع، ستواصل روسيا تحقيق مكاسب في الشرق والجنوب الشرقي في الفترة التي تسبق يوم 9 مايو، عيد النصر".

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وبحسب المسؤول فإن التقييم الأمريكي هو أن القوات المسلحة الأوكرانية "لن تنهار بالكامل على خط الجبهة، على الرغم من النقص الحاد في الذخيرة".

وكما أشارت الصحيفة إلى أنه وبالنظر إلى ضخ المساعدات الجديدة، فإن كييف لن تتمكن في أفضل الأحوال من تحقيق الاستقرار على خط الجبهة إلا في الصيف، وفي أسوأ الأحوال بحلول نهاية العام.

وخلال اجتماع عبر الفيديو مع قادة القوات المسلحة الروسية اليوم الجمعة كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن القوات الأوكرانية تخسر نحو ألف جندي يوميا بسبب مطالب الولايات المتحدة وحلفائها بإيقاف هجوم الجيش الروسي بأي ثمن.

وكان شويغو قد أكد الأسبوع الماضي، أن القوات الروسية تملك زمام المبادرة على طول خط التماس، وتواصل تحرير المدن والبلدات المحتلة.

وذكر الوزير أنه منذ بداية العام، بسط الجيش الروسي سيطرته على 547 كيلومترا مربعا من أراضي المناطق الروسية الجديدة، وخلال الأسبوعين الماضيين، تم تحرير عدد من البلدات، منها نوفوباخموتوفكا وسيمينوفكا وبرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأفاد القائد الأعلى للقوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي بأن الوضع على الجبهة تدهور بشكل كبير، تزامنا مع تحقيق القوات الروسية نجاحات تكتيكية في عدة جبهات.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.

المصدر: نوفوستي+RT