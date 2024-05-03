الخارجية الروسية: رد الفعل الأمريكي على الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين يتعارض مع قوانينها عن الحريات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن رد فعل السلطات الأمريكية القاسي على الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في البلاد يتعارض مع القوانين الأمريكية المتعلقة بحرية التعبير.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "من الواضح أن السلطات الأمريكية تعتمد على تفريق المتظاهرين بالقوة، وعلى إخلاء الخيام من قبل قوات الشرطة الخاصة".

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وأضافت: "الولايات المتحدة نفسها تتصرف مع طلابها بطريقة تتناقض مع جميع قوانينها الخاصة بالحرية والتعبير وحرية التجمع، كما تناقض الولايات المتحدة أيضا التزاماتها الدولية بأفعالها".

وأكدت أن ما يحدث هو مثال آخر على ازدواجية معايير واشنطن، وربما عدم وجود معايير.

وتابعت زاخاروفا: "إنهم يفضلون دعم المتظاهرين في جميع أنحاء العالم في نفس الوقت، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمحتجين داخل الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الآلة العقابية تعمل بشكل صحيح هناك".

وتشهد الجامعات الأمريكية احتجاجات طلابية متصاعدة تنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة.

وكانت الشرطة الأمريكية قد اقتحمت أكثر من حرم جامعي وفضت اعتصامات داعمة لغزة، وسط تقارير عن اعتقال الكثير من الطلاب في أنحاء البلاد.

وشملت الاحتجاجات العاصمة واشنطن وولايات أخرى، فيما نددت منظمات حقوقية بوقوع انتهاكات ضد المتظاهرين.

وذكرت وكالة "أ ب" أن قوات الأمن الأمريكية اعتقلت ما لا يقل عن 2000 شخص في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين بالجامعات في الولايات المتحدة.

المصدر: RT