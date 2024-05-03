صحيفة أمريكية: خطط الصين لإنشاء محطات كهروذرية عائمة تثير قلق واشنطن

أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين، تشعران بالقلق من خطط الصين لإنشاء محطات كهروذرية عائمة لتزويد المنشآت العسكرية في بحر الصين الجنوبي بالطاقة.

ونقلت الصحيفة عن القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ والخارجية الأمريكية: "تسعى الصين إلى خطط لتطوير مفاعلات نووية عائمة، يمكنها توفير الطاقة للمنشآت العسكرية التي بنتها في مياه بحر الصين الجنوبي".

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ويرى الجانب الأمريكي أن احتمال إنشاء وحدات الطاقة هذه، يمكن أن يقوض الاستقرار في المنطقة ويعرض أمنها للخطر. ويؤكد الأمريكيون أن الصين تمارس منذ أكثر 10 سنوات البحوث والتطوير لإنشاء هذا النوع من المحطات.

ووفقا للصحيفة، يشتكي المسؤولون الأمريكيون من أن المجتمع الدولي "لم يطور بعد" معايير من شأنها تنظيم الاستخدام الآمن لوحدات الطاقة العائمة.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية للصحيفة: "ما يقلقنا هو أنه كلما اقتربوا من استخدام محطات الطاقة النووية العائمة، كلما أسرعوا في استخدامها لأغراض تتعارض مع الأمن القومي الأمريكي".

المصدر: نوفوستي