قالت مجلة نيوزويك بولسكا، إن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية قللت كثيرا من أهمية بناء خطوط التحصين وارتكبت بذلك خطأ فادحا.

وأضافت المجلة في مقالتها: "تقول القيادة العليا الأوكرانية، إن السبب في الوضع الحالي هو نقص المساعدة العسكرية من جانب الولايات المتحدة. لكن هذا ليس إلا مجرد ذريعة لإلقاء اللوم على الحلفاء. الأوكرانيون هم الذين يرتكبون مرة أخرى الخطأ الفادح، لأنهم يقللون من أهمية بناء عدة خطوط من التحصينات".

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وأشارت المقالة إلى أن وضع القوات المسلحة الأوكرانية، تدهور بسبب هذا الخطأ الفادح في تقدير الضباط الأوكرانيين، فضلا عن تقدم القوات الروسية غربا بسبب عدم وجود مقاومة مناسبة.

في أبريل الماضي قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، فقدت القوات الأوكرانية ما يقرب من 500 ألف شخص.

واليوم الجمعة، ذكر شويغو خلال اجتماع عبر الفيديو مع قادة القوات المسلحة الروسية، أن القوات الأوكرانية تخسر نحو ألف جندي يوميا بسبب مطالب الولايات المتحدة وحلفائها بإيقاف هجوم الجيش الروسي بأي ثمن.

وأشار شويغو إلى أن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 111 ألف جندي في عام 2024، فضلا عن 21 ألف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية.

المصدر: نوفوستي