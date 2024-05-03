استطلاع: غالبية الإسرائيليين يعتقدون أن صفقة الرهائن أكثر أهمية من عملية رفح

تعتقد أغلبية ضئيلة من الإسرائيليين أن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح أكثر من 100 رهينة تحتجزهم "حماس" هو أكثر أهمية من إطلاق عملية عسكرية في مدينة رفح، وفقا لاستطلاع جديد للرأي.

وأظهر استطلاع صحيفة "معاريف" الذي أجرته مؤسسة Panel4All، أن 54% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة الرهائن بشأن عملية رفح الوشيكة مقابل 38% يرفضون.

وبتقسيم النتائج، يظهر الاستطلاع أن 79% من ناخبي اليمين يؤيدون عملية رفح، في حين أن 81% من المستطلعين الذين يصوتون لأحزاب يسار الوسط يؤيدون صفقة الرهائن.

ويأتي الاستطلاع في الوقت الذي تنتظر فيه إسرائيل رد "حماس" على عرضها الأخير لصفقة الرهائن والهدنة، وتدرس بدء العملية العسكرية الموعودة منذ فترة طويلة في رفح، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني وسط الحرب المستمرة.

وتشير تقارير إلى أن 129 رهينة ما زالوا في غزة، وليسوا جميعهم على قيد الحياة، وذلك بعد إطلاق سراح 105 خلال الهدنة في نوفمبر، في حين جرى إطلاق سراح 4 رهائن قبل ذلك.

وحرر الجيش 3 رهائن أحياء، كما تم انتشال جثث 12 رهينة، من بينهم 3 قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي.

وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل 34 من الذين ما زالوا محتجزين لدى "حماس"، مستشهدا بمعلومات استخباراتية ونتائج حصلت عليها القوات العاملة في غزة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT