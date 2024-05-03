ملحقون عسكريون أجانب يتفقدون معدات الناتو الحربية التي غنمها الجيش الروسي

أفاد مراسل تاس من مكان الحدث، بأن مجموعة من الملحقين العسكريين العاملين في موسكو، زاروا معرض المعدات الحربية التي أرسلتها دول الناتو لأوكرانيا واستولى عليها الجيش الروسي.

وزار ملحقون عسكريون من عدة دول، من بينها مصر والهند وماليزيا وسوريا وجمهورية جنوب إفريقيا، المعرض المقام أمام متحف النصر على تل بوكلونايا في موسكو. كما زار المعرض ممثلون عن سفارات بوروندي وناميبيا والسودان وتونس.

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وأشار الملحق العسكري بالسفارة السودانية في موسكو، إلى أن أهمية المعرض تكمن في أنه يذكر بانتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية، وقال في تعليق لوكالة تاس: "الناتو يقاتل الآن ضد روسيا"، وشدد على أن المواطنين الروس يدعمون موقف بلادهم.

وأكد الملحق العسكري على حق جميع الناس في أوكرانيا في حياة طبيعية، وفي ظروف جيدة.

في يوم 1 مايو الجاري، تم في "حديقة النصر" على تلة بوكلونايا في موسكو، افتتاح معرض للأسلحة والمعدات العسكرية الغربية التي استولى عليها الجيش الروسي خلال تنفيذ العملية العسكرية في أوكرانيا. وخلاله يجري عرض أكثر من 30 عينة من المعدات العسكرية التي تم إنتاجها في 12 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وتركيا والسويد وأوكرانيا. وسيعمل المعرض لمدة شهر من الساعة 10:00 إلى الساعة 20:00 بتوقيت موسكو.

المصدر: تاس