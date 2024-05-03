الأمن الروسي: القضاء على عميل للمخابرات العسكرية الأوكرانية قدم إلى روسيا من ليتوانيا (فيديو)

أفاد جهاز الأمن الفيدرالي بأن عناصره تمكنوا من تصفية مخرب عميل للمخابرات العسكرية الأوكرانية وصل من ليتوانيا لتنفيذ هجمات إرهابية على منشآت عسكرية ومنشآت طاقة في روسيا.

وجاء في بيان صدر عن الأمن الروسي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي نشاطات إجرامية لعميل مديرية المخابرات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية، وهو عضو في منظمة إرهابية أوكرانية محظورة في روسيا. المذكور يحمل الجنسية الروسية وهو من مواليد عام 1976. وبتوجيه من المخابرات العسكرية الأوكرانية، خطط العميل لارتكاب سلسلة من الهجمات الإرهابية على الأراضي الروسية، بما في ذلك ضد منشآت وزارة الدفاع في منطقة موسكو، وكذلك ضد مركز للتطوع في بطرسبورغ".

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وتم كشف العميل، عند محاولته إخراج مواد متفجرة وأسلحة من مخبأ بمقاطعة لينينغراد، كان يعتزم استخدامها لارتكاب هجوم إرهابي على محطة وقود في منطقة توسنينسكي بمقاطعة لينينغراد. وأثناء الاعتقال، أبدى العميل مقاومة مسلحة باستخدام الأسلحة النارية، ولذلك تم القضاء عليه.

ووفقا لجهاز الأمن الفيدرالي، وصل المخرب إلى منطقة موسكو قادما من ليتوانيا في مارس 2024 لإخراج مكونات العبوات الناسفة من المخابئ التي أعدتها له المخابرات الأوكرانية، ومن ثم تجميع منها عبوات ناسفة لاستخدامها في هجمات تخريبية وإرهابية على منشآت البنية التحتية العسكرية والطاقة في منطقة العاصمة.

المصدر: تاس