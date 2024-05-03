تشمل 14 دولة.. فعالية "نار الذاكرة" تنطلق في قلب موسكو

أطلقت منظمة "الجبهة الشعبية" اليوم الجمعة أمام قبر الجندي المجهول قرب سور الكرملين، فعالية "نار الذاكرة" الدولية، إحياء للذكرى الـ79 للانتصار على النازية في الحرب الوطنية العظمى.

وفي إطار هذه الفعالية سيتم تسليم جزيئات من الشعلة الخالدة إلى قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى، وكذلك إلى الجنود الموجودين على خط التماس للعملية العسكرية الخاصة.

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كما انطلقت من أمام أسوار الكرملين مسيرة "نار النصر" السنوية للسيارات، وذلك للمرة الثامنة، وأفاد القائمون على المسيرة بأنه هذا العام سيتم خلالها تسليم النار إلى 41 منطقة في روسيا، وكذلك إلى 14 دولة في أوروبا وآسيا وإفريقيا، بينها بيلاروس والجزائر وقبرص وأذربيجان وصربيا وغيرها.

سيتم إشعال نيران تذكارية باستخدام الشعلة المأخوذة من قبر الجندي المجهول أمام الكرملين، في المناطق الروسية الجديدة التي انضمت إلى البلاد في خريف 2022. ومن المقرر أن تمر مسيرة السيارات الرئيسية، مع الأخذ في الاعتبار ظروف السلامة، عبر المناطق الجديدة وصولا إلى سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

ويشمل برنامج حملة "نار الذاكرة" إقامة فعاليات وطنية في "البيوت الروسية" في الخارج، ومراسم وضع الزهور، وتسليم مصابيح تحتوي على جزيئات من الشعلة الخالدة للمتاحف المحلية والمكتبات والمؤسسات التعليمية وممثلي المنظمات المناهضة للنازية والكنائس.

المصدر: "تاس"