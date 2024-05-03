أردى أحدها قتيلا.. شرطي أمريكي يخلص رجلا من أنياب كلاب شاردة ويثير جدلا (فيديو)

قالت السلطات الأمريكية إن ضابط شرطة في فيلادلفيا أطلق النار على كلب فأرداه قتيلا في ويست فيلادلفيا، بعد أن هاجم الكلب رجلا يبلغ من العمر 53 عاما في الشارع.

وقع الحادث عند تقاطع شارع فيرمونت وشارع يونيون في حي مانتوا بغرب فيلادلفيا في حوالي الساعة 10:15 صباحا.

وبحسب الشرطة فإن الضابط الذي أطلق النار على كلب من نوع Cane Corso، كان في دورية عندما قال أحد المدنيين إن هناك أربعة كلاب شاردة في الشارع.

𝐃𝐈𝐒𝐓𝐔𝐑𝐁𝐈𝐍𝐆: A Philidelphia Police Officer shot a dog after a pack of canines mauled a man in the street.



The man recording claims that one of the dogs had just attacked someone else as the pack was composed of three pit bulls and one Cane Corso.



The dogs run at the… pic.twitter.com/NBkfTnrXcc — RedWave Press (@RedWave_Press) May 2, 2024

وقالت إن الضابط عندما وصل إلى التقاطع وجد الرجل البالغ من العمر 53 عاما يتعرض لهجوم من قبل الكلاب، مبينة أن الضابط حاول استخدام صفارة الإنذار لتشتيت انتباه الكلاب، لكنها استمرت في مهاجمة الرجل.

ثم خرج الضابط من سيارة الشرطة الخاصة به وأطلق عدة طلقات، مما أدى إلى مقتل أحد الكلاب، فيما فرت الكلاب الثلاثة الأخرى من مكان الحادث.

وقالت الشرطة إن الرجل البالغ من العمر 53 عاما أصيب بجروح في جميع أنحاء جسده، وتم نقله إلى المستشفى وحالته مستقرة، مبينة أن كاميرا الجسد لم تكن قيد التشغيل وقت وقوع الحادث. وتم وضع الضابط في مهمة إدارية، وفقا لسياسة شرطة فيلادلفيا، في انتظار نتيجة التحقيق.

Philadelphia Police Officer shot & killed a Cane Corso dog on Fairmount Avenue in Mantua as @PhillyPolice “witnessed a 53 year old man being mauled by the four dogs.” The officer first tried his patrol car’s siren to distract the dogs but they kept biting. Man bit now stable. pic.twitter.com/0m7wJS0wbk — Steve Keeley (@KeeleyFox29) May 2, 2024

وقد انتشر المقطع المصور على منصة "إكس"، وكتب أحد الأشخاص: "لا يزال من الجنون أن نسمح للناس بامتلاك كلاب من هذا النوع . إنهم وحوش خطيرة لا تنتمي إلى مجتمعاتنا".

It continues to be insane that we allow people to own pit bulls. They are dangerous beasts who don’t belong in our communities. There are no good pit bulls. Only ones that haven’t mauled anyone yet.



pic.twitter.com/Aa7Y9zuSpd — Matt Walsh (@MattWalshBlog) May 2, 2024

وسأل آخر: "لكن لماذا قتل فقط الكلب من نوع كين كورسو بينما هو الذي تسبب في أقل قدر من الضرر".

Ok but why did he only kill the cane corso he was the one that did the least damage the other dogs where on his way to even get more bites in I’m saying this because I only see comments saying he is the one that died I don’t see no info about the others — Automatic dick ⁷ (@LilyFalcon2) May 3, 2024

وكتب حساب آخر: "إصابة جيدة. اشتري لضابط الشرطة هذا بيرة. كان كلب ثائر يهاجم إنسانا. لقد حصل على ما يستحقه".

Good shot. Buy that police officer a beer. Thar dog was attacking a human being. It got what it deserved. 👍 — Trump Republicans are Trash. (@ktucan73) May 3, 2024

وقالت أخرى: "أنا من محبي الحيوانات ولا أحب أن تعاني الحيوانات! ولكن بعد تعرضي لهجوم من قبل اثنين من كلاب البيتبول، أتمنى لو جاء هذا الضابط لمساعدتي!".

I am an animal lover and don’t like animals to suffer! But after being attacked by 2 pit bulls along with my German shepherd puppy, I wish this officer would have came to my aid! — azgirl (@azlady8888) May 3, 2024

المصدر: cbs news + RT