"فاينانشال تايمز": مجموعة الـ 7 توقفت عن مناقشة مصادرة الأصول الروسية

أكدت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن مجموعة الـ 7 توقفت عن مناقشة مصادرة الأصول الروسية، وأكدت أن المجموعة تبحث تدابير بديلة لذلك.

وكتبت الصحيفة: "على الرغم من إصرار أوكرانيا على مصادرة كامل الأصول الروسية، إلا أن ممثلي مجموعة الـ 7 يرون أن هذا الموضوع لم يعد قيد النقاش، وبدلا من ذلك، فإنهم سيبحثون طرقا بديلة للحصول على التمويل من الأصول المجمدة".

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وأشارت الصحيفة إلى أن الدول الأوروبية تريد الابتعاد عن أي شيء قد يؤثر على ملكية الأصول نفسها "خوفا من الانتقام".

وفي وقت سابق، حذر متحدث الكرملين دميتري بيسكوف من أن مصادرة الأصول الروسية ستدق "مسمارا كبيرا" في نعش المنظومة الاقتصادية الغربية برمتها.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي: "إذا حدث ذلك سيمثل سابقة خطيرة ويدق مسمارا كبيرا في نعش المنظومة الاقتصادية الغربية بأكملها".

ومؤخرا وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لتخصيص 61 مليار دولار لأوكرانيا، ومشروع قانون مصادرة الأصول الروسية لصالح كييف.

وحذر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف دول الغرب من مصادرة الأصول الروسية، مؤكدا أن في حوزة روسيا كافة أدوات الرد.

المصدر: نوفوستي