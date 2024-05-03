الداخلية الروسية تضع وزير المالية الأوكراني السابق ورئيس البنك الوطني السابق على قائمة المطلوبين

وضعت وزارة الداخلية الروسية وزير المالية الأوكراني السابق أولكسندر شلاباك والرئيس السابق للبنك الوطني الأوكراني ستيبان كوبيف على قائمة المطلوبين.

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وتم تحديث قاعدة بيانات المطلوبين على الشكل التالي: "ألكسندر فيتاليفيتش شلاباك، تاريخ الميلاد 01.01.1960، مطلوب بموجب القانون الجنائي. ستيبان كوبيف، تاريخ الميلاد 03/19/1962، مطلوب بموجب المادة القانون الجنائي".

وفي يناير الماضي، وجهت المحكمة اتهامات غيابية ضد شلاباك وكوبيف إلى جانب أشخاص آخرين، بعد قرار إطلاق ما يسمى "عملية مكافحة الإرهاب في دونباس" وقدموا تمويلا لها من ميزانية الدولة.

وفقا للمحكمة، أدى هذا القرار إلى قصف العديد من المناطق في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، مما أدى إلى إصابة وقتل أكثر من 900 شخص.

وأشارت المحكمة إلى أنه سيتم اتخاذ تدابير للبحث عن المتهمين واعتقالهما.

تم تعيين شلاباك وزيرا للمالية في 27 فبراير واستمر حتى 2 ديسمبر 2014، وشغل كوبيف منصب رئيس البنك الوطني لأوكرانيا من 24 فبراير إلى 19 يونيو 2014.

المصدر: تاس