أكبر جامعة في المكسيك تنضم للاحتجاجات الطلابية المناصرة لفلسطين (فيديو)

نصب عشرات الطلاب والناشطين المؤيدين للفلسطينيين في مكسيكو الخميس خياما أمام "جامعة المكسيك الوطنية"، أكبر جامعة في البلاد احتجاجا على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ووضع الطلاب فوق مخيمهم الاحتجاجي أعلاما فلسطينية ورددوا شعارات من بينها "عاشت فلسطين حرة!"، و"من النهر إلى البحر، فلسطين ستنتصر".

In Mexico, students from the UNAM, the most important university in the country, set up a camp in solidarity with Palestine; they demand a halt to genocide, the breaking of relations with Israel and the boycott of Zionist companies.pic.twitter.com/JrOCK2NWbx — Saboteamos (@saboteamos) May 2, 2024

ورفع المحتجون مطالب عدة، من بينها أن تقطع الحكومة المكسيكية العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل.

Students at the largest university in Latin America, UNAM, hold an assembly to decide how they will join international solidarity movements for Palestine. On Thursday, students set up an encampment on campus. Worldwide solidarity from Mexico City! ❤️🖤🤍💚📸:Miguel Angel pic.twitter.com/m3Ycuva2Bf — Voices in Movement (@VIM_Media) May 1, 2024

وقالت فالنتينا بينو المشاركة في الاعتصام (19 عاما) لوكالة "فرانس برس": "نحن هنا لدعم فلسطين، والناس في فلسطين، والمخيمات (الطالبية) في الولايات المتحدة".

MPLS turned it up for international workers day.



From Palestine to Mexico all the walls have got to go! pic.twitter.com/jM8ozRyoyA — DavidGilbertPederson (@NotoriousDGP) May 2, 2024

وبدورها، أعربت زميلتها خيمينا روساس (21 عاما) عن أملها في أن تنتشر عدوى هذا المخيم الاحتجاجي إلى جامعات أخرى في البلاد.

Mexico City marches in solidarity with Palestine 🇲🇽🇵🇸



All over the world, the people are rising up for Gaza! pic.twitter.com/vgakRGXNlt — Fiona Edwards (@Fio_edwards) April 29, 2024

وفي الأسابيع الأخيرة شهدت ما لا يقل عن 30 جامعة أمريكية احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين.

ويحاول المسؤولون عن الجامعات في أمريكا وأوروبا إيجاد توازن بين المحتجين الذي يرفعون لواء حرية التعبير ومعارضيهم الذي يقولون إن هذه التحركات أدت إلى انتشار خطاب كراهية وانبعاث معاداة السامية.

المصدر: ا ف ب