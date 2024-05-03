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لويد اوستن: لا أرى أي مؤشر على أن حماس ستهاجم القوات الأمريكية في غزة

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لويد اوستن: لا أرى أي مؤشر على أن حماس ستهاجم القوات الأمريكية في غزة
الرصيف البحري الأمريكي في غزة
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قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه لا يرى أي مؤشر على أن حماس تخطط لشن هجوم على القوات الأمريكية في غزة، لكنه أضاف أنه يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سلامة العسكريين.

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وقال أوستن خلال مؤتمر صحافي الخميس، "أنا لا أناقش المعلومات الاستخباراتية على المنصة. لكنني لا أرى أي مؤشرات حاليا على أن هناك نية نشطة للقيام بذلك".

وأضاف "ومع ذلك، هذه منطقة قتال ويمكن أن يحدث عدد من الأشياء، وسيحدث عدد من الأشياء".

بدوره، قال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض يوم الخميس إن الرصيف البحري الذي أقامه الجيش الأمريكي لتسريع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة سيفتح خلال أيام رغم سوء الأحوال الجوية الذي يعرقل الاستعدادات.

وكانت الولايات المتحدة دعت كلا من إسرائيل وحركة حماس إلى ضمان عدم تعطيل المساعدات الموجهة للمدنيين في غزة، بعد أن هاجم مستوطنون إسرائيليون شحنة قادمة من الأردن، ثم قام مسلحون فلسطينيون بتحويل مسارها.

المصدر: رويترز

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