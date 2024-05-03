نائب أمريكي: الحفاظ على ما لديها الآن سيكون نجاحا لأوكرانيا

صرح العضو في مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي آدم سميث بأن حفاظ أوكرانيا على الأراضي التي تسيطر عليها الآن سيكون نجاحا بالنسبة لها.

وقال سميث، الذي يترأس لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، في مقابلة مع مجلة "فورين بوليسي"، نشرت يوم الخميس: "أعتقد أن ما هو واقعي هو أن تكون أوكرانيا وتحالفنا المكون من أكثر من 50 بلدا الذي يساعدها ويدعمها، قادرين على بناء قدرات كافية لتتمكن أوكرانيا من الحفاظ على ما لديها".

وتابع: "أعتقد أننا يجب أن نكون ناشطين أكثر في ما يخص إيجاد سبل للتفاوض مباشرة مع روسيا من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا".

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وأضاف أن "الجزء الحاسم من بقاء أوكرانيا هو الحفاظ على ما لديهم حاليا، وعدم خسارة المنفذ على البحر الأسود وعدم وجود تهديد على كييف. وإذا كان لديهم كل ذلك، فهذا يعني أن لديكم بلدا ديمقراطيا ذا سيادة، وهذا نجاح هائل".

ويأتي ذلك على خلفية تصريحات عدد من المسؤولين الأوكرانيين بشأن الأوضاع الصعبة في الجبهة بعد توقف المساعدات العسكرية الأمريكية لفترة حوالي 5 أشهر بسبب الخلافات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس.

المصدر: "فورين بوليسي"