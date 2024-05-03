مصرع أكثر من 29 شخصا في فيضانات البرازيل (فيديو)

أعلنت صحيفة "متروبولس بأن 29 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، وفقد 60 آخرون جراء الفيضانات المدمرة التي بدأت الاثنين في جنوب البرازيل.

ونقلت صحيفة "متروبوليس" عن حاكم الولاية إدواردو ليتي قوله: "ارتفع عدد القتلى بسبب الأمطار في ريو غراندي دو سول إلى 29 شخصا. وحتى الآن، هناك 60 شخصا في عداد المفقودين".

وبدأت الأمطار الغزيرة في أقصى جنوب البرازيل المتاخمة لأوروغواي يوم الاثنين الماضي، ولا تزال توقعات المعهد الوطني للأرصاد الجوية لأجزاء من ريو غراندي دو سول عند مستوى الإنذار الأحمر.

وتأثرت 213 بلدية في الولاية حتى الآن، حيث تم الإبلاغ عن فيضانات وانهيارات أرضية وانهيار سدود.

وأكدت الصحيفة أن 10 آلاف شخص أصبحوا بلا مأوى جراء ذلك.

المصدر: "نوفوستي"