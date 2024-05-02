ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار طريق سريع جنوب الصين إلى 48 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار طريق سريع في مقاطعة قوانغدونغ، جنوبي الصين لتصل إلى 48 شخصا، حتى الساعة الـ14:00 بعد ظهر يوم الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن عدد الضحايا ارتفع إلى 48 وحتى الآن لم يتسن تحديد الحمض النووي لثلاثة أشخاص آخرين فيما يتلقى 30 شخصا غيرهم العلاج في المستشفى وحالاتهم غير مهددة للحياة وفقا لسلطات مدينة ميتشو.

Globallookpress

ووقع الحادث في وقت مبكر من صباح الأربعاء على الطريق السريع المؤدي من مقاطعة قوانغدونغ إلى ولاية فوجيان، بسبب الأمطار الغزيرة التي سقطت في إقليم قوانغدونغ.

وأفادت وكالة "شينخوا" في وقت سابق، أن "36 شخصا قتلوا وأن 30 شخصا أصيبوا بجروح" من جراء الكارثة.

وهطلت أمطار غزيرة في الأسابيع الأخيرة في منطقة قوانغدونغ الصناعية، ما أدى إلى فيضانات هائلة وانهيارات أرضية.

Globallookpress

وشهدت الأيام الأخيرة أمطارا غزيرة أكثر من المعتاد في هذه الفترة من العام قبل موسم الرياح الموسمية، وانهار الطريق جزئيا، وأظهرت صورة جوية نشرتها محطة "سي سي تي في" الحكومية مركبات متضررة عالقة في خندق عميق موحل.

المصدر: "شينخوا"+RT