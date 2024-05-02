الحرس الثوري الإيراني: ردنا سيكون أوسع نطاقا في حال كررت إسرائيل خطأها

أكد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي أن رد بلاده سيكون أوسع نطاقا في حال كررت إسرائيل خطأها.

وقال فدوي في ملتقى لتكريم الشهداء بمدينة باشت: "إن كرر الكيان الصهيوني خطأه، فان ردنا سيكون أوسع نطاقا، وحاولنا أن تكون العملية بمستوى المعاقبة".

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وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية مستعينة بالإمبراطورية الإعلامية حاولت التقليل من شان وأهمية عملية الوعد الصادق، ولكن محاولاتها باءت بالفشل.

وأضاف: "وصلنا اليوم إلى مرحلة نستطيع فيها معاقبة خبثاء العالم"، موضحا أن "الأمريكيين قبلوا منذ أوائل حرب غزة، قيادة الحرب وما زالوا اليوم كذلك".

وتابع: "لو لم تكن بعض الدول تتماشى مع هذا الكيان القاتل للأطفال، لما كانت هذه الأعمال تنفذ اليوم في غزة على يد جبهة الشيطان الأكبر".

المصدر: إرنا