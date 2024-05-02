في ظل تصاعد الانتقادات الدولية.. نتنياهو يدعو الإسرائيليين للوقوف بمفردهم إذا اضطروا لذلك

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس أن اليهود "سيقفون بمفردهم" إذا اضطروا لذلك في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للدولة العبرية بسبب الحرب في قطاع غزة.

وقال نتنياهو خلال لقاء مع ناجين من المحرقة النازية: "إذا كان علينا أن نقف وحدنا فسنقف وحدنا".

وأضاف: "إذا أمكن تجنيد غير اليهود فهذا أمر جيد، لكن إذا لم نحم أنفسنا، فلن يحمينا أحد".

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وكرر رئيس الوزراء إصراره على شن هجوم بري على مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع على رغم المطالبات الدولية بالتخلي عن هذه الخطط في ظل تكدس مئات آلاف المدنيين في المدينة.

وتأتي تصريحات نتنياهو في وقت تتزايد الانتقادات لإسرائيل من قبل المجتمع الدولي في ظل الحرب المتواصلة منذ نحو 7 أشهر، والتي تسببت بأزمة انسانية حادة ودمار واسع النطاق في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وكرر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته إسرائيل هذا الأسبوع، موقف بلاده الرافض لعملية برية في رفح ما لم يتم وضع خطط موثوقة لحماية المدنيين.

وأتت تصريحات نتنياهو الخميس في وقت تشهد الجامعات الأمريكية منذ أسابيع، تحركات احتجاجية داعمة للفلسطينيين ومطالبة بإنهاء الحرب في غزة.

واندلعت الحرب في 7 أكتوبر إثر هجوم غير مسبوق لحماس على جنوب إسرائيل، أدى الى مقتل 1170 شخصا، معظمهم من المدنيين، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيليّة رسميّة.

وخطف أكثر من 250 شخصا ما زال 129 منهم محتجزين في غزة، توفّي 34 منهم وفق مسؤولين إسرائيليّين.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بالقضاء على "حماس" وهي تنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة وعمليات برية في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 34596 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفق حصيلة وزارة الصحة التابعة لحماس.

المصدر: ا ف ب