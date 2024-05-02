تركيا تؤكد عدم نيتها إرسال منظومة "إس-400" إلى أي دولة

نفى وزير الدفاع التركي يشار غولر المزاعم بأن أنقرة تخطط لإرسال منظومة الدفاع الجوي "إس-400"، التي اشترتها من روسيا، إلى أي دولة أخرى، وخصوصا إلى أوكرانيا.

وقال غولر لقناة "سي إن إن" التركية: "لا يمكن أن يكون هناك أي حديث حول إرسال منظومة "إس-400" إلى أي دولة".

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وفي عام 2017، أبرمت تركيا عقدا مع روسيا لتوريد معدات فوج كامل من منظومات الدفاع الجوي الصاروخية من طراز "إس-400". وتم تسليم هذه المنظومات في صيف وخريف عام 2019.

كما أكدت دول مجموعة السبع في وقت سابق على تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا، وزيادة المساعدات المقدمة لكييف في مجال الأمن.

وكان رئيس شركة "بايكار" التركية للمسيرات خلوق بيرقدار قد أعلن في فبراير الماضي أن شركته بدأت تشييد مصنع لمسيراتها بضواحي كييف ليباشر إنتاجه عام 2025، فيما تعهد الكرملين بتدميره في إطار نزع سلاح أوكرانيا.

المصدر: "تاس"