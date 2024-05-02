تقرير: إيران تدير أنشطة تجسس تستهدف منظمات وجهات إعلامية وأكاديمية في الغرب والشرق الأوسط

كشف تقرير أعدته شركة "مانديانت" لأمن المعلومات عن قيام مجموعة مرتبطة بإيران بأنشطة تجسس إلكتروني تستهدف منظمات غير حكومية وجهات إعلامية وأكاديمية ونشطاء في الغرب والشرق الأوسط،.

وأشار التقرير الذي نشرته مدونة تابعة لــ "غوغل" إلى أن "المجموعة تقوم بانتحال شخصيات صحافيين ومنظمي فعاليات لبناء الثقة مع ضحاياهم عبر المراسلات، قبل إرسالها دعوات لمؤتمرات"

ورصد التقرير "استخدام الجماعة لبرمجيات خبيثة مخصصة تُسمى"نايس كيرل" و"تيم كات"، والتي يتم إرسالها إلى المستهدفين بواسطة رسائل تصيد إلكتروني موجهة بشكل دقيق، بهدف حصول المهاجمين على نقطة دخول أولية إلى أنظمة الضحايا"

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وأوضح التقرير أن "المجموعة التي تعمل لصالح استخبارات الحرس الثوري الإيراني، تلجأ إلى خدع متطورة. وتتيح هذه الخدع سرقة بيانات اعتماد وتسجيل دخول واستخدامها للوصول إلى البيئات السحابية، لتقوم لاحقا بتسريب بيانات ذات أهمية استراتيجية لإيران بشكل خفي.

ويمكن للمهاجمين استغلال نقاط الدخول لإدخال الأوامر وتنفيذها على الأنظمة المخترقة، أو لزرع المزيد من البرمجيات الضارة، داخل الشبكة المستهدفة.

وخلص التقرير إلى أن أهداف ومهام مجموعة "APT42" تتوافق مع انتمائها لمنظمة استخبارات الحرس الثوري، وهي جزء من جهاز الاستخبارات الإيراني المسؤول عن مراقبة ومنع التهديدات الخارجية والاضطرابات الداخلية.

كما أن أنشطة الجماعة تتداخل مع جهات إلكترونية أخرى سبق الإبلاغ عنها، مثل مجموعات "كالانك" و"شارمين كيتن"، و"مينت ساندسنتروم"، وغيرها.

المصدر: i24