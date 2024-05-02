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الاستخبارات الأمريكية: لم نجد أي دليل على تورط روسيا في الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين

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الاستخبارات الأمريكية: لم نجد أي دليل على تورط روسيا في الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين
Globallookpress Catherine Nance
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أكدت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز أنه لا يوجد دليل على تدخل روسيا في الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين في الولايات المتحدة.

وقالت هاينز في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي عندما سئلت عن احتمال تورط روسيا في نشر "معلومات مضللة" تؤدي إلى اضطرابات طلابية: "ليس لدي معلومات بأنهم يفعلون ذلك في هذه المرحلة".

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وأضافت أن المشكلة لا تكمن فقط في المعلومات غير الصحيحة على شبكات التواصل الاجتماعي حول الصراع في غزة، بل "حتى في المعلومات الحقيقية التي يتم تقديمها بشكل مشدد".

وتتواصل المواجهات بين المتظاهرين المؤيدين لفلسطين والشرطة في الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بعد يوم من اقتحام شرطة نيويورك مبنى جامعة كولومبيا الذي اعتصم فيه المتظاهرون.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات في الجامعات في كافة أنحاء البلاد ارتفع إلى 1700.

كما أكدت منظمة حقوق الإنسان الدولية "هيومن رايتس ووتش" أن الرد على المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين كان قاسيا للغاية من جانب سلطات الجامعات، وحرم المشاركين من الحق في الاحتجاج السلمي.

المصدر: "نوفوستي"

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