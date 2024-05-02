مولدوفا تعلن إجراء مناورات مشتركة واسعة النطاق بقيادة أمريكية

أعلنت وزارة الدفاع المولدافية عن إجراءات مناورات Swift Response-2024 العسكرية واسعة النطاق في 9 مايو تحت إشراف القيادة الأمريكية.

وقالت الوزارة المولدافية في بيان: "في الفترة من 9 إلى 16 مايو، ستجرى مناورة Swift Response-2024 على أراضي الجمهورية بقيادة القيادة الأمريكية في أوروبا وإفريقيا".

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ومن المقرر أن يشارك في المناورات 400 عسكري من لواء المشاة الميكانيكي المولدوفي وكتيبة القوات الخاصة "مولنيا" التابعة للجيش الوطني وعسكريين من الفرقة 82 المحمولة جوا الأمريكية.

وأضافت أنه سيتم أيضا استخدام طائرتين أمريكيتين من طراز C-130 Hercules هناك.

ووفقا لدستور مولدوفا، تتمتع الجمهورية بوضع محايد، ولكن منذ عام 1994 تتعاون مع حلف "الناتو" في إطار خطة شراكة فردية. كما أنه بعد وصول حزب العمل والتضامن، الذي تتزعمه بشكل غير رسمي رئيسة البلاد مايا ساندو، إلى السلطة، بدأت البلاد في إجراء مناورات مكثفة بمشاركة عسكريين من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا ورومانيا.

المصدر: نوفوستي