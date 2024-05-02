فريق بايدن يعدل فيديو له 8 مرات في 24 ثانية (فيديو)

قام مساعدو الرئيس الأمريكي جو بايدن بدمج مقطع فيديو خاص به مدته 24 ثانية ثماني مرات، مما أثار مخاوف بشأن ما إذا كان يمكنه تقديم ملاحظات بسيطة دون أخطاء.

غالبا ما يسجل السياسيون ملاحظاتهم أمام الكاميرا لوسائل التواصل الاجتماعي، لكن القليل من مقاطع الفيديو القصيرة يتم تحريرها بشكل كبير مثل فيديو بايدن الذي تبلغ مدته 24 ثانية، والذي نشر يوم أمس الأربعاء.

ونشر المتحدث باسم حملة الرئيس السابق دونالد ترامب ستيفن تشيونغ على منصة "إكس" فيديو لبادين وعلق قائلا: "هناك 8 اقتطاعات منفصلة لهذا الفيديو الذي تبلغ مدته 20 ثانية. وهذا يعني أن بايدن بالكاد يستطيع قراءة النص دون أن يخطئ، لذلك كان عليهم ربط جميع الأجزاء القابلة للاستخدام معا. وحتى الأجزاء الصالحة للاستخدام سيئة".

There are 8 separate jump/hard cuts to this 20 second video. That means Biden could barely read a script without messing up, so they had to stitch all the usable parts together.



And even the “usable” parts are bad. https://t.co/8bBzopKTT3 — Steven Cheung (@TheStevenCheung) May 1, 2024

وفي الأسبوع الماضي، بدا أن بايدن يواجه صعوبة في التحدث بوضوح خلال تجمع انتخابي. لقد قرأ كلمة "pause" من الملقن بدلا من يتوقف عن الكلام مؤقتا للسماح بالتصفيق وعروض الفيديو.

وقال بايدن: "تخيل ما يمكننا فعله بعد ذلك. أربع سنوات أخرى. توقف (pause)".

BIDEN, reading from his teleprompter: "Four more years? Pause?"



It's all completely staged. pic.twitter.com/vqkIt0SSTF — RNC Research (@RNCResearch) April 24, 2024

ولتقليل عدد الأخطاء، أعطى مساعدو البيت الأبيض بطاقات ملاحظات لبايدن واقترحوا عليه الالتزام بالنص المكتوب مسبقا، حسبما ذكرت "رويترز" في يناير. وعادة ما تكون كلماته المخطط لها "مصاغة ومدققة" بالكامل من قبل مجموعة من المستشارين.

المصدر: breitbart