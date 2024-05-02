جورج بوش الابن يتفرغ للرسم.. وجوه من خط في لوحاته؟

من المقرر أن يستضيف عالم "ديزني" معرضا للوحات التي رسمها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن.

وأعلنت حديقة "إيبكوت"، إحدى المتنزهات الترفيهية في منتجع "ديزني" في أورلاندو بولاية فلوريدا أنها ستستضيف قريبا معرضا خاصا لأعمال بوش الفنية.

والمعرض الذي يحمل عنوان "صور الشجاعة: تحية قائد لمحاربي أمريكا"، سيضم أكثر من 60 لوحة لبوش "لأعضاء الخدمة العسكرية والمحاربين القدامى الذين خدموا أمتنا بشرف منذ 11 سبتمبر، والذين تعرف عليهم الرئيس شخصيا منذ ترك منصبه".

والمعرض الذي سيقام داخل جناح المغامرات الأمريكي التابع لـ"إيبكوت" سيبدأ في 9 يونيو ويستمر لمدة عام.

وستكون كل قطعة فنية مصحوبة بقصة كتبها بوش عن المحارب المخضرم الذي تم تصويره. كما سيسلط المعرض الضوء على الموارد اللازمة لدعم أولئك الذين يخدمون في الجيش منذ 11 سبتمبر 2001.

المصدر: The Hill