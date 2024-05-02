سيئول تنوي مضاعفة عدد الطائرات المسيرة بحلول عام 2026

أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، أن الجيش سيزيد عدد طائراته المسيرة بمقدار الضعف أو أكثر بحلول عام 2026 "للرد بشكل أفضل على تهديدات الطائرات المسيرة من قبل كوريا الشمالية".

وتمت مناقشة الخطة خلال الاجتماع الرابع للجنة الرئاسية للابتكار الدفاعي، التي عقدت لمناقشة "سبل تعزيز قوة الطائرات المسيرة للجيش وتعظيم القدرات القتالية الحالية".

وبموجب الخطة، ستقوم الحكومة بتنويع مشترياتها من الطائرات المسيرة من خلال الدفع للحصول على طائرات مسيرة تجارية بوتيرة أسرع وتسريع تسليح الطائرات المسيرة للبحث والتطوير وزيادة إنفاق الميزانية ذات الصلة.

وخلال الاجتماع الذي ترأسه مستشار الأمن الوطني، جانغ هو جين، حددت الحكومة أيضا "الإجراءات اللازمة لتعظيم استخدام قدرات الأسلحة الحالية".

وتشمل الإجراءات "زيادة الإنفاق على تعزيز أداء أنظمة الأسلحة، من 1% من إجمالي الإنفاق على تحسين القدرة الدفاعية إلى 5%".

وقال المكتب الرئاسي في بيان صحفي: "من خلال القيام بذلك، سيؤمن جيشنا ضعف عدد الطائرات المسيرة على الأقل مقارنة بالعدد الحالي بحلول عام 2026 وسيعزز بشكل كبير وضع استعدادنا ضد تهديدات الطائرات المسيرة من قبل كوريا الشمالية".

وسعى الجيش الكوري الجنوبي إلى تعزيز قدراته المضادة للطائرات المسيرة بعد أن أرسلت كوريا الشمالية 5 طائرات مسيرة إلى المجال الجوي لكوريا الجنوبية في ديسمبر 2022، بما في ذلك طائرة حلقت فوق الأجزاء الشمالية من سيئول.

المصدر: "يونهاب"