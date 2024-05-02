مؤسس "تويتر" يعرب عن دعمه للمتظاهرين في جامعة كولومبيا

أعلن المؤسس المشارك لموقع "تويتر" جاك دورسي دعمه للمتظاهرين المناهضين لإسرائيل والداعمين لفلسطين الذين احتلوا مبنى جامعة كولومبيا.

وشارك دورسي عدة رسائل على منصة "إكس" (تعرف سابقا باسم تويتر) تنتقد رد فعل سلطات إنفاذ القانون على المتظاهرين، الذين تم القبض على العشرات منهم بعد طردهم من المبنى بالقوة.

وأعجب دورسي، الذي استقال من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة التي كانت تعرف آنذاك باسم تويتر في عام 2021، على منشور لمذيع البودكاست اليساري كايل كولينسكي الذي قارن المتظاهرين في كولومبيا بالمتظاهرين الذين احتشدوا ضد حربي العراق وفيتنام.

وكتب كولينسكي: "اليوم يدرك أي شخص لديه دماغ فعال أنه كان صحيحا بنسبة 100٪ وأن الحكمة التقليدية كانت خاطئة تماما"، مضيفا أن "حقيقة أن الناس لا يرون هذا هو بالضبط ما يحدث الآن هو أمر مذهل".

وعلق دورسي، الذي لديه أكثر من 6.4 مليون متابع على منصة التواصل الاجتماعي التي شارك في تأسيسها على المنشور قائلا: "نعم".

وعلق قطب التكنولوجيا أيضا على مقطع فيديو تم نشره على "إكس" يظهر الآلات الثقيلة التي نشرتها شرطة نيويورك لطرد المتظاهرين.

وكتب مستخدم "إكس" لوك رودكوفسكي، الذي كان يعلق على مركبة تم استخدامها لنقل أفراد شرطة نيويورك إلى موقع الاحتجاج في جامعة كولومبيا: "إن مستوى المعدات العسكرية التي تمتلكها الشرطة المحلية مثير للقلق نوعا ما".

وكتب دورسي ردا على الفيديو: "لقد كان هذا في جميع أنحاء البلاد لأكثر من عقد من الزمن".

this has been all over the country for over a decade https://t.co/qeUqjO53Ao — jack (@jack) May 1, 2024

المصدر: "نيويورك بوست"