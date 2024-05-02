إيران تعلن فرض عقوبات على 7 شخصيات و5 شركات أمريكية بسبب دعمهم لإسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، فرض عقوبات على شخصيات وشركات أمريكية وفقا لمبدأ التعامل بالمثل وبسبب دعمهم لإسرائيل في ارتكاب أعمال شنيعة ضد الفلسطينيين وخاصة سكان غزة.

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وبحسب ما أودرت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء، فإن العقوبات الإيرانية شملت:

1. شركة "لوكهيد مارتن" للأسلحة لتوفير المعدات العسكرية لإسرائيل خلال حرب غزة.

2. شركة "جنرال دايناميكس" لتزويدها إسرائيل برصاصات عيار 155 ملم في الحرب على غزة.

3. شركة "Skydio" لإرسال الطائرات بدون طيار إلى إسرائيل في حرب غزة.

4. شركة شيفرون (Chevron Corporation) بسبب تعاونها مع إسرائيل في استخراج آبار الغاز الواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​واستغلال إسرائيل للموارد المالية الناتجة عنه في الهجوم على غزة.

5. شركة خارون Kharon Company، بسبب دورها في العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد حماس، وقطع وصول حماس والجهاد الإسلامي إلى شبكة تحويل العملات المشفرة بحجة غسيل الأموال.

أما على مستوى الأشخاص، فقد شملت العقوبات:

1. جيسون غرينبلات: كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لدعم تدمير حماس وإعطاء الأولوية للقضاء على هذه الجماعة على أي إجراءات إصلاحية في فلسطين.

2. مايكل روبين: من مركز أبحاث إنتربرايز الأمريكي لدعم استمرار الهجوم على حماس حتى القضاء التام على هذه الجماعة والقضاء عليها في قطاع غزة.

3. جيسون برودسكي: المدير التنفيذي لمجموعة الاتحاد ضد إيران النووية، لطرحه أفكارا معادية للفلسطينيين ونشر تقرير كاذب عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عملية اقتحام الأقصى.

4. كليفورد ماي (كليفورد دي ماي): رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات لدعم الأعمال المناهضة لحقوق الإنسان في حرب غزة.

5. الجنرال بريان فنتون: قائد قوات العمليات الخاصة بالجيش الأمريكي بسبب مساعدته الاستخباراتية والأمنية لإسرائيل.

6. براد كوبر: قائد الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية لدعم الأعمال المناهضة لحقوق الإنسان في حرب غزة.

7. جريج هايز (جريجوري جيه هايز): الرئيس التنفيذي لشركة RTX للأسلحة لدعم الأعمال المناهضة لحقوق الإنسان في حرب غزة.

وأكدت الخارجية الإيرانية، أن جميع مؤسسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستطبق العقوبات على الكيانات والأشخاص المذكورين تماشيا مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وكذلك في مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب، وخاصة مكافحة إرهاب الدولة الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: IRNA