عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حماس تغلق شارعا رئيسيا في تل أبيب

أغلقت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، اليوم الخميس، شارع "أيالون" الرئيسي في تل أبيب، مطالبين بالتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى.

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وكانت عائلات الأسرى الإسرائيليين، تظاهرت أمس الأربعاء، أمام مقر إقامة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تل أبيب، مهددة بتصعيد احتجاجها.

وبحسب "هآرتس"، فإن الخطوات التصعيدية ستتمثل في فرض حصار على صناع القرار، عبر محاصرة الكنيست بمليون متظاهر، ومحاصرة وزارة الأمن، وأكدت العائلات أنه إذا فشلت الحكومة في التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى فسيكون ذلك لاعتبارات سياسية.

يأتي ذلك، بينما دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ209، في ظل حبس الأنفاس من عملية عسكرية مرتقبة في رفح التي تأوي أكثر من مليون فلسطيني من السكان والنازحين، فيما يحاول الوسطاء التوصل إلى اتفاق حول صفقة جديدة تفضي إلى تبادل للأسرى.

المصدر: RT