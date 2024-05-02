ترامب يعلق على أحداث "كولومبيا" وينتقد نعمت شفيق

أشاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأربعاء، بإخلاء الشرطة الأمريكية جامعة كولومبيا من المحتجين المؤيدين لفلسطين، موجها انتقادات لاذعة إلى نعمت شفيق رئيسة الجامعة.

وقال ترامب إن "مشاهدة ضباط شرطة نيويورك وهم يقومون بإخلاء مبنى جامعة كولومبيا الذي كان يحتله متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين، هو شيء جميل يستحق المشاهدة".

وأضاف خلال تجمع حاشد في واوكيشا بولاية ويسكونسن: "جاءت الشرطة، وفي غضون ساعتين بالضبط، انتهى كل شيء، لقد كان شيئا جميلا يستحق المشاهدة، إنه الأفضل في نيويورك".

وتابع: "لقد رأيتهم يصعدون السلالم، إنهم يكسرون النوافذ ويدخلون وهذا أمر خطير.. لقد كانوا لا يصدقون".

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن سمعة جامعة كولومبيا "تضررت بشدة"، منتقدا رئيسة الجامعة نعمت "مينوش" شفيق، وقال إنها "انتظرت طويلا، وكانت ضعيفة وخائفة وسيئة للغاية".

وكانت الشرطة الأمريكية دخلت الأربعاء الحرم جامعة كولومبيا، واعتقلت عشرات المحتجين، الذين تم تقييدهم واصطحابهم إلى الحافلات.

وقالت إدارة شرطة مدينة نيويورك، لشبكة CNN، إنه "تم إخلاء مباني جامعة كولومبيا بعد أقل من ساعتين من دخول الضباط الحرم الجامعي"، مشيرة إلى أنه "لم يصب أحد خلال العملية".

ونفت شرطة نيويورك استخدام الغاز المسيل للدموع، لكن متحدثا باسمها أكد أنها استخدمت قنابل ضوئية أو غيرها من الأساليب لمفاجأة المتظاهرين وتشتيتهم.

وأضافت شرطة نيويورك أنها لا تزال تراقب مواقع مختلفة للمتظاهرين في جميع أنحاء المدينة.

المصدر: سي أن أن+ RT