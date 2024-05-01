تقارير غربية تتوقع زيادة نفوذ روسيا والصين في إفريقيا بعد انسحاب القوات الأمريكية من النيجر

قالت تقارير إعلامية غربية إن انسحاب القوات الأمريكية من النيجر سيضعف القدرات الأمريكية في المنطقة وسيعمل على تعزيز نفوذ روسيا وإيران والصين في أفريقيا.

ووصف تقرير نشرته صحيفة "ذا هيل"، "الطرد من النيجر بالانتكاسة الكبيرة للجيش الأمريكي في مواجهة الجماعات المتطرفة" في منطقة الساحل الأفريقي.

وبحسب الصحيفة، فإن ذلك "سيعرض عمليات مكافحة الإرهاب الأمريكية للخطر، كما سيعمل على زيادة النفوذ الروسي في إفريقيا وتفتيت العلاقات الغربية في القارة (الإفريقية)".

وأشارت الصحيفة إلى أن انسحاب القوات الأمريكية "يعرض للخطر احتواء الولايات المتحدة تنظيم داعش وجماعة بوكو حرام وغيرهم من المتمردين"، كما سيعزز "زيادة نفوذ روسيا وإيران والصين".

وأضافت الصحيفة أنه "يبدو أن القوى الغربية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تخسر معركة الساحل".

كما أشارت إلى أنه بالإضافة إلى النيجر، تمتلك روسيا "علاقات واتفاقيات أمنية وثيقة مع مالي وبوركينا فاسو"، وكذلك ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وفي مارس، أنهت النيجر اتفاقية عسكرية مع الولايات المتحدة، تم بموجبها إنشاء قاعدة أمريكية للطائرات بدون طيار في شمال الدولة الإفريقية.

وقالت السلطات العسكرية في النيجر إن الاتفاق تم فرضه على البلاد ولا يلبي مصالح الشعب.

وفي 22 أبريل الماضي، أكد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر أن الولايات المتحدة بدأت مشاورات مع النيجر بشأن سحب قواتها من هذه الدولة الإفريقية.

المصدر: تاس