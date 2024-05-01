مطالبات في الكونغرس باستقالة رئيس مجلس النواب على خلفية المساعدات الإضافية لأوكرانيا

دعا عضوا الكونغرس الأمريكي توماس ماسي ومارغوري تايلور غرين، رئيس مجلس النواب مايك جونسون إلى الاستقالة بسبب المساعدات الإضافية لأوكرانيا التي تمت الموافقة عليها في أبريل.

وقال ماسي في تصريح للصحافيين يوم الأربعاء، خارج مبنى الكابيتول: "إنه (رئيس مجلس النواب) يجب أن يستقيل"، مضيفا أن جونسون ليس "رئيسا جادا" وهو غير ملتزم بالدستور الأمريكي.

كذلك أشارت غرين، إلى أن جونسون أبرم اتفاقا مع زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم غيفريز، فبات يتقاسم معه بالفعل صلاحيات رئيس مجلس النواب.

وفي حديثها عن حظوظ الجمهوريين في الحفاظ على سيطرتهم على مجلس النواب في انتخابات الكونغرس في تشرين أكتوبر 2024 حذرت غرين من "أننا لن نحصل على أغلبية في مجلس النواب إذا ظل جونسون رئيسا".

وأضافت غرين أن التصويت على استقالة جونسون سيتم الأسبوع المقبل.

المصدر: نوفوستي