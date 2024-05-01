فيدان .. تركيا ستنضم إلى استئناف جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الأربعاء إن تركيا قررت الانضمام إلى استئناف القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

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وقال فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي في أنقرة: "بعد استكمال السياق القانوني لعملنا، سنقدم إعلان الانضمام الرسمي أمام محكمة العدل الدولية تنفيذا للقرار السياسي الذي اتخذناه"، مشددا على أن "تركيا تواصل دعم الشعب الفلسطيني في جميع الظروف".

هذا وأصدرت محكمة العدل الدولية في يناير الماضي أمرا بحق إسرائيل يطالبها بالامتناع عن أي أعمال قد تخل باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان عدم ارتكاب قواتها أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، بعد أن اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع وتقدمت ضدها بشكوى في المحكمة.

وكانت محكمة العدل الدولية عقدت في لاهاي يومي الـ 11 و12 من شهر يناير الماضي جلستي استماع علنيتين للنظر بدعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما وطالبت جنوب إفريقيا بداية شهر مارس الماضي من محكمة العدل الدولية "فرض إجراءات طارئة جديدة ضد إسرائيل التي تمارس سياسة تجويع واسعة النطاق ضد سكان غزة المدنيين، إلى جانب الحرب التي تشنها".

فيما وصفت إسرائيل وحلفاؤها الغربيون القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل "بأنها لا أساس لها من الصحة"، نافية استهداف المدنيين الفلسطينيين.

وقالت تل ابيب إن هدفها الوحيد هو القضاء على حماس، لكن وكالات الإغاثة تقول إن إرسال المساعدات الإنسانية لسكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يواجه عدة قيود.

المصدر: رويترز