زاخاروفا: على لاتفيا الكشف عن قائمة الدول التي سمحت لأوكرانيا باستهداف الأراضي الروسية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه يتعين على لاتفيا الكشف عن قائمة بالدول التي أرسلت أسلحة إلى أوكرانيا والسماح بتنفيذ ضربات على الأراضي الروسية.

وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تيليغرام": "يجب على وزارة الخارجية اللاتفية أن تقدم قائمة بهذه الدول، إذا لم تكن تكذب".

وجاء تصريح المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية تعليقا على بيان وزارة خارجية لاتفيا، قالت فيه إن كييف تلقت بالفعل أسلحة غربية من بعض الشركاء مع الإذن بـ "ضرب الأراضي الروسية".

وصرحت وزيرة خارجية لاتفيا بايبا براجي، بهذه المعلومات في وقت سابق ردا على سؤال صحفي عما إذا كانت هناك دول تسمح لأوكرانيا بمهاجمة الأراضي الروسية.

وقالت إن "هناك بالفعل دول زودت أوكرانيا بالفعل بالأسلحة، دون فرض مثل هذه القيود"، وذكرت في الوقت نفسه أن هذه ليست معلومات ينبغي الإعلان عنها على الملأ.

المصدر: RT