بسبب تهديده لماكرون وزوجته .. السجن 6 أشهر لمتقاعد

قضت محكمة في فرنسا بالسجن 6 أشهر لمواطن يبلغ من العمر 76 عاما، بتهمة تهديد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت.

وقد بدأت أطوار القضية بعد رسالة أرسلها الرجل إلى أخصائية اجتماعية، ودعا فيها إلى قطع حلق الرئيس وزوجته، كما أرفق صورة تعبر عن محتوى الرسالة.

كما تحدث في رسالته عن وجود "مخاطر" تهدد حياة رئيس الدولة في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس.

وقال محامي المدان إن الرسالة كانت في الواقع "صرخة استغاثة" من رجل مسن يعاني من مشاكل مالية كبيرة ولا يستطيع الحصول على سكن اجتماعي، ولهذا السبب يضطر للعيش في مرآب.

وأكد المتهم نفسه أنه لم يكن ينوي إيذاء أي شخص ولم يخطط أبدا لإرسال هذه الرسالة إلى قصر الإليزيه، إلا أن المحكمة لم تقبل هذه الحجج تلبية لطلب المدعي العام.

بالإضافة إلى ذلك، أشار القاضي إلى أنه خلال الفترة من 1988 إلى 2021، صدرت تسعة أحكام قضائية ضد المدعى عليه في قضايا احتيال وإفلاس وتزوير شيكات واستخدام وثائق مزورة.

المصدر: تاس