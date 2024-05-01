لابيد: لا أعذار سياسية لنتنياهو تبرر رفضه صفقة الرهائن

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأنه ليس لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أي أعذار سياسية تبرر عدم مصادقته على صفقة الرهائن.

وكتب لابيد في منشور عبر منصة "إكس": "لقد تحدثت منذ فترة قصيرة مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وناقشنا الجهود الدولية للترويج لصفقة الرهائن. قلت له إن نتنياهو ليس لديه عذر سياسي لعدم المصادقة على صفقة لإعادة المختطفين".

وشدد على أنه "يجب إعادة الرهائن إلى المنزل... كل ساعة حاسمة".

שוחחתי לפני זמן קצר עם מזכיר המדינה אנתוני בלינקן, דנו במאמצים הבינלאומיים לקידום עסקת חטופים. אמרתי לו שאין לנתניהו שום תירוץ פוליטי לא ללכת לעיסקה להחזרת החטופים. יש לו רוב בעם, יש לו רוב בכנסת ואם צריך אדאג שיהיה לו רוב בממשלה. חייבים להחזיר אותם הביתה. כל שעה קריטית. pic.twitter.com/cDY6J5y27e — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) May 1, 2024

وتشير تقارير إلى أن 129 رهينة ما زالوا في غزة، وليسوا جميعهم على قيد الحياة، وذلك بعد إطلاق سراح 105 خلال الهدنة في نوفمبر، في حين جرى إطلاق سراح 4 رهائن قبل ذلك.

وحرر الجيش 3 رهائن أحياء، كما تم انتشال جثث 12 رهينة، من بينهم 3 قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي.

وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل 34 من الذين ما زالوا محتجزين لدى "حماس"، مستشهدا بمعلومات استخباراتية ونتائج حصلت عليها القوات العاملة في غزة.

المصدر: RT