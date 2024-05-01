الشرطة تشتبك مع المتظاهرين لمنعهم من دخول ساحة "تقسيم" في إسطنبول (فيديو)

أفاد مراسلنا بإطلاق شرطة مكافحة الشغب التركية قنابل الغاز تجاه آلاف المتظاهرين الذين يحاولون الوصول لميدان "تقسيم" وسط إسطنبول، في ظل توتر كبير يشهده محيط الميدان المذكور.

هذا وقد تم الإعلان في البلاد أن الأول من مايو الجاري يوم عطلة في تركيا بمناسبة الاحتفال بعيد العمل والتضامن، وأعلنت الأحزاب السياسية والناشطون عن مظاهرات حاشدة.

Police use pepper spray, tear gas to disperse protesters amid unauthorized Labor Day march in Sarachane Park area of Istanbul pic.twitter.com/Mc2gH8dYRl — Factal News (@factal) May 1, 2024

Mesele Taksim deyil siz hala anlamadınızmı diyen bir omurgasız çıkmadımı daha https://t.co/JSM9NuGVPI — Cumademir47 (@cumademir47) May 1, 2024

من جهته، ذكر وزير الداخلية علي يرليكايا أنه كما حدث في السنوات الأخيرة، سيتم حظر أي احتجاجات في ميدان تقسيم بوسط المدينة. لكن على الرغم من ذلك، دعا حزب الشعب الجمهوري المعارض أنصاره إلى تنظيم مسيرة إلى "تقسيم"، وانضم إليهم الحزب المؤيد للأكراد، حزب "ماركا الديمقراطي".

Size taksim maksim yok… https://t.co/gVHB1wwtD3 — Muhammed Ali (@muhammedaliAdns) May 1, 2024

وأشار يرليكايا إلى أن الدعوات لتنظيم تحرك في تقسيم صادرة عن "إرهابيين".

Taksim'e gitmek isteyen işçiye polis müdahalesi — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) May 1, 2024

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء أفاد مراسلنا أيضا ببدء مظاهرات عيد العمال في إسطنبول مع تشديد الإجراءات الأمنية وإغلاق الطرق، مع إغلاق الطرق الرئيسية ومحطات النقل العام في وسط المدينة على الجانب الأوروبي.

من جهته، أكد زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل في حديقة ساراتشانه إن الهدف هو الوصول إلى "تقسيم". ودعا الشرطة إلى "عدم الانصياع للأوامر غير المشروعة"، ثم غادر في السيارة.

المصدر: RT+ نوفوستي