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الشرطة تشتبك مع المتظاهرين لمنعهم من دخول ساحة "تقسيم" في إسطنبول (فيديو)

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الشرطة تشتبك مع المتظاهرين لمنعهم من دخول ساحة
منصة إكس
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أفاد مراسلنا بإطلاق شرطة مكافحة الشغب التركية قنابل الغاز تجاه آلاف المتظاهرين الذين يحاولون الوصول لميدان "تقسيم" وسط إسطنبول، في ظل توتر كبير يشهده محيط الميدان المذكور.

هذا وقد تم الإعلان في البلاد أن الأول من مايو الجاري يوم عطلة في تركيا بمناسبة الاحتفال بعيد العمل والتضامن، وأعلنت الأحزاب السياسية والناشطون عن مظاهرات حاشدة.

من جهته، ذكر وزير الداخلية علي يرليكايا أنه كما حدث في السنوات الأخيرة، سيتم حظر أي احتجاجات في ميدان تقسيم بوسط المدينة. لكن على الرغم من ذلك، دعا حزب الشعب الجمهوري المعارض أنصاره إلى تنظيم مسيرة إلى "تقسيم"، وانضم إليهم الحزب المؤيد للأكراد، حزب "ماركا الديمقراطي".

وأشار يرليكايا إلى أن الدعوات لتنظيم تحرك في تقسيم صادرة عن "إرهابيين".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء أفاد مراسلنا أيضا ببدء مظاهرات عيد العمال في إسطنبول مع تشديد الإجراءات الأمنية وإغلاق الطرق، مع إغلاق الطرق الرئيسية ومحطات النقل العام في وسط المدينة على الجانب الأوروبي.

من جهته، أكد زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل في حديقة ساراتشانه إن الهدف هو الوصول إلى "تقسيم". ودعا الشرطة إلى "عدم الانصياع للأوامر غير المشروعة"، ثم غادر في السيارة.

المصدر: RT+ نوفوستي

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